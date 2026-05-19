Documenti falsi e irregolarità Imprenditore edile denunciato dall’ispettorato del lavoro

Un imprenditore edile della Valdelsa è stato denunciato dall’ispettorato del lavoro a seguito di controlli che hanno rilevato la presenza di documenti falsi e irregolarità nelle sue attività. Durante le verifiche sono stati trovati documenti contraffatti e pratiche non conformi alle normative vigenti nel settore edile. Le operazioni di controllo sono state condotte dal Nucleo ispettorato del lavoro, che ha segnalato la situazione alle autorità competenti per le ulteriori verifiche e azioni legali.

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Nei guai un imprenditore edile della Valdelsa. E’ stato denunciato dal Nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Siena per la falsificazione di documenti amministrativi indispensabili per lo svolgimento dell’attività, tra cui la Pac (Patente a crediti per l’edilizia), che serve a garantire la sicurezza nei cantieri e a contrastare il lavoro sommerso, una vera e propria piaga sociale. E’ un’indagine condotta con precisione chirurgica, quella del Nil, e che ha sollevato il coperchio su un grave episodio di illegalità nel settore dell’edilizia. Al termine di un’articolata attività investigativa disposta dalla Procura della Repubblica di Siena, i militari hanno deferito in stato di libertà – come presunto autore dei fatti - il legale rappresentante di un’impresa edile della Valdelsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Documenti falsi e irregolarità. Imprenditore edile denunciato dall’ispettorato del lavoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Siena: documenti falsi per lavorare nei cantieri, denunciato imprenditore edile in ValdelsaSIENA – I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Siena ahnno denunciato un imprenditore edile della Valdelsa con l’accusa di aver... Materiale edile scaricato nel terreno: scatta il sequestro. Denunciato imprenditoreControlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Stazione di Frignano, che nella tarda mattinata odierna hanno proceduto al sequestro penale... licenziato e destituito a dicembre 2025 in seguito a un’ispezione della Farnesina (luglio 2025) che aveva rilevato gravi irregolarità nella gestione dei visti all’ambasciata di Tashkent. Quanti pericolosi russi demmerda sono entrati in Italia grazie a questo idiota x.com A Bff Bank gravi carenze e irregolarità: spunta un’indagine internaIl collegio sindacale ha trasmesso i risultati della special investigation avviata a fine 2025 a Consob e Bankitalia, che a marzo ha mandato due commissari ... repubblica.it Documenti falsi e permesso di soggiorno: la Consulta conferma la pena1. Il caso: imputazione ex art. 5, co. 8-bis, T.U. immigrazione nel giudizio abbreviato Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere era chiamato a statuire, ... diritto.it