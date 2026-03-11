Materiale edile scaricato nel terreno | scatta il sequestro Denunciato imprenditore

I Carabinieri di Frignano hanno sequestrato un’area di circa 500 metri quadrati in via Generale Magliulo, dopo aver riscontrato che materiale edile era stato scaricato nel terreno senza autorizzazioni. L’imprenditore responsabile è stato denunciato all’autorità giudiziaria. I controlli sul territorio si sono svolti nella tarda mattinata di oggi.

Controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Stazione di Frignano, che nella tarda mattinata odierna hanno proceduto al sequestro penale di un'area di circa 500 metri quadrati in via Generale Magliulo.Nel corso di un sopralluogo, i militari dell'Arma hanno accertato la presenza di.