Siena | documenti falsi per lavorare nei cantieri denunciato imprenditore edile in Valdelsa

Un imprenditore edile è stato denunciato in Valdelsa dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siena. L’indagine ha portato al rinvenimento di documenti falsi utilizzati per consentire l’impiego di lavoratori nei cantieri. Durante i controlli, sono stati verificati diversi casi di irregolarità e attestazioni non autentiche, che hanno portato alla denuncia dell’imprenditore coinvolto. Nessun dettaglio è stato fornito sui nomi delle persone o delle aziende interessate.

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SIENA – I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Siena ahnno denunciato un imprenditore edile della Valdelsa con l’accusa di aver falsificato documenti fondamentali per operare nei cantieri. L’indagine, coordinata dalla Procura di Siena, ha portato alla luce un sistema illecito finalizzato adaggirare i controlli previsti dalla normativa sulla sicurezza e sulla regolarità contributiva delle imprese.Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il legale rappresentante dell’azienda, non in possesso dei requisiti necessari per ottenere le autorizzazioni richieste, avrebbe prodotto documentazione falsa perpoter lavorare in alcuni cantieri delle province di Firenze e Lucca. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Siena: documenti falsi per lavorare nei cantieri, denunciato imprenditore edile in Valdelsa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Materiale edile scaricato nel terreno: scatta il sequestro. Denunciato imprenditoreControlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Stazione di Frignano, che nella tarda mattinata odierna hanno proceduto al sequestro penale... Con una supercar in piazza Duomo e documenti falsi: denunciato automobilista araboEntra con l’auto in piena area pedonale e viene fermato dalla polizia locale: nei guai un automobilista nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile a Como. Siena: documenti falsi per lavorare nei cantieri, denuciato imprenditore edile in ValdelsaI carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Siena ahnno denunciato un imprenditore edile della Valdelsa con l'accusa di aver falsificato documenti fondamentali per operare nei cantieri ... firenzepost.it I Carabinieri del Nil scoprono documenti falsi in un cantiereVALDELSA. Un’indagine condotta dal personale del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) dei Carabinieri di Siena ha portato alla luce un grave episodio di ... ilcittadinoonline.it