Giornalisti in sciopero oggi per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da dieci anni

Da davidemaggio.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, giovedì 16 aprile 2026, giornalisti italiani hanno deciso di incrociare le braccia in segno di protesta. La mobilitazione riguarda il rinnovo del contratto di lavoro, che non è stato aggiornato da dieci anni. La protesta coinvolge le giornaliste e i giornalisti di diverse testate, che hanno scelto di sospendere le proprie attività per tutta la giornata. La decisione è stata presa per chiedere l’attenzione sulle questioni contrattuali del settore.

© fnsi.it Da questa mattina e per tutta la giornata di oggi, giovedì 16 aprile 2026, le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro, ormai scaduto da dieci anni. All’agitazione indetta dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana ha preso parte il settore informazione di tutte le principali TV ( Rai, Mediaset, La7 e Sky ), rivoluzionando in parte la regolare programmazione odierna, con diversi appuntamenti in palinsesto che saltano e i telegiornali in onda in versione ridotta con le sole notizie principali senza servizi. Di seguito, i comunicati di FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) e FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali).🔗 Leggi su Davidemaggio.it

giornalisti in sciopero oggi per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da dieci anni
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