Giornalisti in sciopero oggi per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da dieci anni

Oggi, giovedì 16 aprile 2026, giornalisti italiani hanno deciso di incrociare le braccia in segno di protesta. La mobilitazione riguarda il rinnovo del contratto di lavoro, che non è stato aggiornato da dieci anni. La protesta coinvolge le giornaliste e i giornalisti di diverse testate, che hanno scelto di sospendere le proprie attività per tutta la giornata. La decisione è stata presa per chiedere l’attenzione sulle questioni contrattuali del settore.