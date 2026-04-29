Un noto autore italiano sarà tra gli ospiti principali del prossimo Comicon di Napoli. Durante l’evento, verranno mostrate le sue nuove opere e verrà consegnato un riconoscimento per il suo percorso professionale. L’appuntamento si terrà nel centro fieristico della città e attirerà numerosi appassionati e addetti ai lavori. La presenza dell’autore è stata ufficialmente annunciata dagli organizzatori dell’evento.

Un grande ospite è in arrivo all’imminente Comicon di Napoli, dove verranno presentati le sue nuove creazioni, oltre a un riconoscimento speciale alla sua carriera. Tra i fumettisti più amati del panorama italiano, Leo Ortolani sarà Magister di COMICON Napoli 2026, riconoscimento che celebra oltre vent’anni di carriera e di storie entrate nel cuore di tanti lettori. Per l’occasione, Panini Comics presenta tre novità editoriali tutte da scoprire dal 30 aprile presso il Padiglione 2 della Mostra d’Oltremare: i primi due numeri della Leo Ortolani Collection (C’ero una volta e The Walking Rat), una nuova collezione per le parodie dell’autore di Rat-Man, e la nuova miniserie La conjura del male.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Leo Ortolani sarà uno dei protagonisti in assoluto del prossimo Comicon di Napoli

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