Leo Ortolani sarà uno dei protagonisti in assoluto del prossimo Comicon di Napoli
Un noto autore italiano sarà tra gli ospiti principali del prossimo Comicon di Napoli. Durante l’evento, verranno mostrate le sue nuove opere e verrà consegnato un riconoscimento per il suo percorso professionale. L’appuntamento si terrà nel centro fieristico della città e attirerà numerosi appassionati e addetti ai lavori. La presenza dell’autore è stata ufficialmente annunciata dagli organizzatori dell’evento.
Un grande ospite è in arrivo all’imminente Comicon di Napoli, dove verranno presentati le sue nuove creazioni, oltre a un riconoscimento speciale alla sua carriera. Tra i fumettisti più amati del panorama italiano, Leo Ortolani sarà Magister di COMICON Napoli 2026, riconoscimento che celebra oltre vent’anni di carriera e di storie entrate nel cuore di tanti lettori. Per l’occasione, Panini Comics presenta tre novità editoriali tutte da scoprire dal 30 aprile presso il Padiglione 2 della Mostra d’Oltremare: i primi due numeri della Leo Ortolani Collection (C’ero una volta e The Walking Rat), una nuova collezione per le parodie dell’autore di Rat-Man, e la nuova miniserie La conjura del male.🔗 Leggi su Screenworld.it
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Panoramica sull’argomento
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