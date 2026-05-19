Divorzio Ilary Blasi e Totti | c’è una nuova data

Il 22 maggio rappresenta una data significativa per il divorzio tra l’ex calciatore e l’ex conduttrice televisiva. Dopo anni di vita condivisa, si conclude ufficialmente il matrimonio tra i due personaggi pubblici, simbolo di un’epoca per molti italiani. Totti e Ilary sono stati spesso considerati un’icona della cultura romana, con ruoli distinti nel mondo dello sport e dello spettacolo. La loro separazione si inserisce in un contesto di notizie che hanno attirato l’attenzione dei media e del pubblico.

Totti e Ilary, il 22 maggio non finisce solo un matrimonio: si chiude un pezzo d’Italia. Per anni sono stati la fotografia perfetta di Roma: lui il re dell’Olimpico, lei la regina della televisione. Insieme sembravano intoccabili, quasi irreali. E invece il 22 maggio, con l’udienza sul divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, quella favola popolare rischia di trasformarsi definitivamente in archivio. Non è solo gossip. Non lo è mai stato davvero. Perché Totti e Ilary non sono stati una semplice coppia famosa: sono stati un linguaggio comune. Una di quelle storie che attraversano generazioni, dai primi SMS con la suoneria polifonica fino ai social pieni di meme e frecciatine velenose. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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