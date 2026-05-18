Totti e Ilary Blasi davanti al giudice | c' è la data del divorzio

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono presentati davanti al giudice per definire la questione relativa al loro divorzio. La coppia ha stabilito la data in cui intendono concludere ufficialmente la separazione. La procedura legale riguarda il percorso per mettere fine alla loro relazione, che dura da diversi anni. La decisione è arrivata dopo un periodo di trattative e incontri legali. La data del divorzio sarà comunicata ufficialmente nelle prossime settimane.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono pronti a mettere la parola ‘fine’ alla loro (lunga) storia d'amore. L'ultima udienza per il divorzio, infatti, era prevista per il 21 marzo scorso, ma è stata rinviata. Adesso c'è una nuova data, attesissima. A rivelarla è Chi Magazine.Totti e Blasi: c'è la. 🔗 Leggi su Today.it

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Ilary Blasi: «La giustizia non è uguale per Totti»

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