Fumo all' aperto da Palazzo Marino no al divieto totale in strada
A Milano, la proposta di vietare completamente il fumo nelle aree all’aperto è stata respinta. Attualmente, nelle zone pubbliche all’aperto, è consentito fumare purché si mantenga una distanza di almeno 10 metri da altre persone. La discussione riguardava l’introduzione di un divieto totale, ma questa soluzione non è stata approvata. La decisione è arrivata nel corso di un dibattito tra le autorità comunali e rappresentanti di associazioni e cittadini.
Salta, a Milano, la proposta di vietare totalmente il fumo nelle aree all'aperto, dove già oggi è vietato fumare a meno di 10 metri di distanza dagli altri. Il consiglio comunale ha infatti bocciato il punto specifico di un ordine del giorno presentato dal gruppo dell'ex lista civica Sala (ora. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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