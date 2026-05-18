Fumo all' aperto da Palazzo Marino no al divieto totale in strada

A Milano, la proposta di vietare completamente il fumo nelle aree all’aperto è stata respinta. Attualmente, nelle zone pubbliche all’aperto, è consentito fumare purché si mantenga una distanza di almeno 10 metri da altre persone. La discussione riguardava l’introduzione di un divieto totale, ma questa soluzione non è stata approvata. La decisione è arrivata nel corso di un dibattito tra le autorità comunali e rappresentanti di associazioni e cittadini.

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