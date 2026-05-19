Diventare Insegnanti GPS | vademecum supplenze in PDF Iscriviti gratuitamente alla newsletter

Questa settimana nella newsletter di Diventare Insegnanti, curata da Lalla, si parlerà delle supplenze per il 2026. È disponibile un opuscolo in formato PDF che fornisce indicazioni e informazioni pratiche sui passaggi necessari. La pubblicazione è gratuita e può essere scaricata facilmente. La newsletter si rivolge a chi è interessato a conoscere le procedure e i requisiti per ottenere incarichi temporanei nel settore dell’istruzione.

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