Diventare Insegnanti tutto su GPS 2026 elenchi regionali e supplenze Più il meglio della settimana Iscriviti gratuitamente alla newsletter

In questa settimana, la newsletter di Diventare Insegnanti curata da Lalla si concentra su temi come i GPS 2026, gli elenchi regionali e le supplenze. Verranno forniti aggiornamenti e dettagli pratici riguardo alle procedure e alle scadenze. L'attenzione sarà rivolta alle modalità di iscrizione e alle modalità di accesso alle graduatorie. La pubblicazione si rivolge a chi desidera approfondire le novità del settore scolastico e le opportunità di lavoro.

Questa settimana nella newsletter di Diventare Insegnanti curata da Lalla, parleremo di GPS 2026, elenchi regionali e supplenze. Di cosa si tratta? Si tratta di un nuovo servizio offerto da Orizzonte scuola che ti consentirà di ricevere nella tua casella di posta elettronica notizie sull’argomento e sulla base del tuo interesse. Ti cancelli quando vuoi L’iscrizione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Supplenze, immissioni in ruolo “anno straordinario” ed elenchi regionali 2026: tutte le novità della settimana. Iscriviti gratuitamente alla newsletterGPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: chiusa la presentazione della domanda, nei prossimi mesi la valutazione dei titoli. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: DANCE WELL TEACHING COURSE 2026, CANDIDATURE PER DIVENTARE INSEGNANTE APERTE FINO AL 22 MAGGIO; OrizzonteScuola7, la newsletter settimanale di OrizzonteScuola. Iscriviti gratuitamente; Anche i docenti si disperdono (implicitamente) ma restano al loro posto fedeli alla missione; Sahar, Suraya, Fatima... quanto costa all'Afghanistan proibire la scuola alla ragazze. COME DIVENTARE INSEGNANTI Mercoledì 13 maggio in Aula Cifarelli al quinto piano di Palazzo de Prete ci sarà un incontro di formazione per l’accesso alla professione docente: corsi abilitanti, tfa sostegno, crediti universitari,… Ne parliamo con M - facebook.com facebook