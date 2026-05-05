Precipita dal balcone mentre è in gita scolastica a Lignano | studente di Monopoli ricoverato in terapia intensiva

Durante una gita scolastica a Lignano Sabbiadoro, uno studente proveniente dalla provincia di Bari è caduto dal balcone dell'hotel in cui alloggiava, riportando gravi ferite. È stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova in terapia intensiva. La Procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell’incidente. La famiglia e l’istituto scolastico sono stati informati dell’accaduto.

Un giovane studente della provincia di Bari è caduto dal balcone dell'hotel che lo ospitava mentre era in gita scolastica a Lignano Sabbiadoro: la Procura ha avviato un'indagine.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Caduta dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro durante gita scolastica: studente ricoveratoUno studente, originario di Monopoli, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Udine dopo una caduta da un balcone. Studente belga precipita dall’hotel durante una gita scolastica: ricoverato a Brescia, non è in pericolo di vitaSecondo quanto riferito da Tgcom24, un ragazzo belga di 18 anni è rimasto ferito nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile al Passo del Tonale,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Borghesiana: precipita dal balcone mentre sistema il filo dei panni, grave un 48enne; Giovinazzo, precipita dal quinto piano mentre monta la tenda sul balcone: 89enne morto sul colpo; Cade dal primo piano mentre gioca sul balcone: grave bimbo di 4 anni; Giovinazzo, precipita dal balcone del quinto piano mentre monta una tenda da sole: muore a 89 anni. Precipita dal balcone mentre è in gita scolastica a Lignano: studente di Monopoli ricoverato in terapia intensivaUn giovane studente della provincia di Bari è caduto dal balcone dell'hotel che lo ospitava mentre era in gita scolastica a Lignano Sabbiadoro: la Procura ... fanpage.it Borghesiana: precipita dal balcone mentre sistema il filo dei panni, grave un 48enneStava sistemando il filo per stendere i panni sul balcone quando è precipitato nel vuoto. Un uomo, rimasto gravemente ferito e trasportato d'urgenza in ospedale, anche se non sembrerebbe in pericolo d ... romatoday.it Cronaca. Premilcuore, precipita in un dirupo col trattore: grave un 59enne - facebook.com facebook