Questa mattina a Castelbelforte si è verificato un incidente tra un mezzo della nettezza urbana e un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. Un uomo di 46 anni è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto e è stato estratto dai vigili del fuoco. Le sue condizioni sono risultate gravi, mentre un’altra persona è stata portata in ospedale per ferite meno serie.

Castelbelforte (Mantova), 24 aprile 2026 – Incidente stradale, questa mattina, a Castelbelforte, nel Mantovano: due i feriti, uno in gravi condizioni. Lo schianto. Dalle prime informazioni dei carabinieri, un mezzo della nettezza urbana di ‘Tea Mantova Ambiente’, condotto da un 46nne residente a Mantova, si è scontrato con un’autovettura Toyota Yaris, con alla guida una 36nne del luogo. Ma la dinamica e le cause sono ancora tuttr da chiarire. I soccorsi. Nello schianto, il conducente del mezzo Tea è rimasto incastrato nelle lamiere del mezzo. A liberarlo sono stati i Vigili del Fuoco di Mantova intervenuti sul luogo dell’incidente. Il 46enne è stato subito stabilizzato dal personale del 118 arrivato sul posto e trasportato in eliambulanza all’ospedale civile di Brescia in codice rosso, ma non in pericolo di vita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castelbelforte, incidente tra un mezzo della nettezza urbana e un’auto: 46enne incastrato tra le lamiere

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