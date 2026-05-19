Disagio giovanile ne soffre 1 giovane su 10 nelle grandi città
In alcune grandi città italiane, circa un giovane su dieci si trova a vivere in zone caratterizzate da difficoltà socioeconomiche. Questa condizione influisce anche sulla frequenza scolastica, con alcune scuole che segnalano tassi di assenza più elevati tra gli studenti provenienti da queste aree. I dati evidenziano una presenza significativa di minori che affrontano situazioni di disagio, con conseguenze dirette sulla loro vita quotidiana e sull’accesso all’istruzione. Le autorità continuano a monitorare questa realtà per valutare eventuali interventi.
Un minore su dieci vive in un’area di disagio socioeconomico con ripercussioni sulla frequenza scolastica. Lo denuncia Save the Children. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Disagio giovanile, ne soffre 1 giovane su 10 nelle grandi città
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