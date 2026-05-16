La Croce Rossa di Osimo presenta il bilancio sociale 2025 | oltre 71mila i cittadini supportati e 449 volontari in campo

Venerdì 15 maggio è stato presentato presso la Sala Maggiore del Comune il Bilancio Sociale 2025 della Croce Rossa di Osimo. Nel documento si evidenzia che oltre 71.000 cittadini sono stati supportati nel corso dell’anno, mentre i volontari attivi sono 449. La presenza quotidiana di questa organizzazione si traduce in un’attività di assistenza e vicinanza rivolta alla comunità locale. Il bilancio offre un quadro dettagliato delle iniziative e del ruolo svolto dall’associazione nel territorio.

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