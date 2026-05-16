La Croce Rossa di Osimo presenta il bilancio sociale 2025 | oltre 71mila i cittadini supportati e 449 volontari in campo
Venerdì 15 maggio è stato presentato presso la Sala Maggiore del Comune il Bilancio Sociale 2025 della Croce Rossa di Osimo. Nel documento si evidenzia che oltre 71.000 cittadini sono stati supportati nel corso dell’anno, mentre i volontari attivi sono 449. La presenza quotidiana di questa organizzazione si traduce in un’attività di assistenza e vicinanza rivolta alla comunità locale. Il bilancio offre un quadro dettagliato delle iniziative e del ruolo svolto dall’associazione nel territorio.
Un presidio quotidiano di umanità, assistenza e vicinanza. È questa l’immagine che emerge con forza dal Bilancio Sociale 2025 della Croce Rossa Italiana – Comitato di Osimo, presentato venerdì 15 maggio presso la Sala Maggiore del Comune, luogo simbolico di dialogo e relazione con la città e il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Croce Rossa Meldola, al via il nuovo corso volontari. "C’è bisogno di tutti per aiutare la vallata"
Bcc di Spello e del Velino, approvato il bilancio 2025: oltre 20 milioni di euro per credito sociale e ambientaleL’assemblea dei soci della banca di credito cooperativo di Spello e del Velino, riunita al teatro San Carlo di Foligno, ha approvato il bilancio...
Pronti a ripartire? Il Progetto 8-13 della Croce Rossa Italiana - Comitato di Grandate è tornato e non vediamo l’ora di riabbracciarvi! Quando? Segnate le date: 16 e 17 maggio. Swipe & Zoom #CroceRossa #CRIGrandate x.com
Ieri Giornata Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 160 anni di storia, umanità e volontariato. La Sede Territoriale CRI di Loiano è stata presente alle iniziative in piazza Maggiore. Un grazie a tutti i volontari per l’impegno in ogni giorno facebook
Mamma - Assegnazioni della Croce Rossa, Seconda Guerra Mondiale reddit
Più pizze vendute, più soldi alla Croce Rossa Italiana: Massarelli cala tris di serateBuona la prima iniziativa della pizzeria Massarelli di Borgo Bovio a Terni che, devolvendo alla sezione ternana della Croce Rossa Italiana la metà del ricavato dalle pizze vendute lo scorso mercoledì, ... umbria24.it
Rifornimento di carburante con la tessera della Croce Rossa: denunciato un volontarioEra sicuro che nessuno se ne sarebbe mai accorto, invece nelle scorse ore i Carabinieri sono arrivati a lui, un volontario della Croce Rossa di Pavia, che usava ... settenews.it