Da un passato di fertili terre agricole, Gaza si presenta oggi come un paesaggio di distruzione con edifici in rovina e strade devastate. La regione si trova al centro di un conflitto che ha portato a un rapido deterioramento delle infrastrutture e a una crisi umanitaria crescente. Nonostante le difficoltà, la popolazione continua a vivere tra le macerie, cercando di mantenere una presenza quotidiana in un ambiente segnato dalla guerra.

Pavia, 3 maggio 2026 – Un tempo oasi fertile, Gaza oggi è un recinto di macerie. Una terra condannata a essere simbolo del dolore universale e, nello stesso momento, teatro di una quotidianità che ha cercato a lungo di resistere, fragile e indistruttibile. La storia di Gaza è cruciale per comprendere il conflitto israelo-palestinese e le dinamiche degli equilibri politici in Medio Oriente. Oltre i pregiudizi . Eppure quella storia non è soltanto tragedia: Gaza è anche il luogo in cui sono nate esperienze di non violenza, dialogo, tolleranza e sfida al patriarcato; è stata abitata dalla vita quotidiana, da persone che resistono e immaginano il futuro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da oasi fertile a un cumulo di macerie: la (drammatica) storia di Gaza raccontata da Arturo Marzano

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