UNICEF Italia | delegazione di soli ragazzi e ragazze audita oggi alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza

Oggi si è svolta alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza un’audizione coinvolgendo una delegazione composta esclusivamente da ragazzi e ragazze. Questa rappresentanza è formata da giovani che partecipano a iniziative promosse dall’UNICEF in diverse regioni del paese. L’evento segna un momento record nel mettere al centro delle discussioni istituzionali le opinioni dei più giovani, garantendo loro un ruolo diretto nel confronto pubblico.

L’audizione rappresenta un passo storico nell’attuazione del diritto all’ascolto in contesti istituzionali, la delegazione è composta soltanto da ragazzi e ragazze impegnati in attività di partecipazione promosse dall’UNICEF in tutta Italia. 14 aprile 2026 – Oggi, alle 13.30, per la prima volta nella storia del Parlamento italiano, una delegazione di soli ragazze e ragazzi sarà audita dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza in apertura de ll’Indagine conoscitiva sull’impatto di internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minorenni, evidenziando opportunità e rischi legati a internet, social media, smartphone, piattaforme di gioco online e intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - UNICEF Italia: delegazione di soli ragazzi e ragazze audita oggi alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Allontanamenti di minori, la Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza avvia le audizioniPrende le mosse dalla vicenda della famiglia del bosco di Palmoli il ciclo di audizioni avviato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e... Terra dei fuochi, delegazione della commissione parlamentare in visita nel casertanoNei territori delle province di Caserta e Napoli nell’ambito del filone d’inchiesta sul ‘sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,...