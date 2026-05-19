Oggi a Modena si sono svolte le udienze per la convalida del fermo di un uomo accusato di aver inviato email all’università contro i cristiani. Durante la stessa giornata, sono state diffuse dichiarazioni dell’uomo, che avrebbe anche rivolto insulti e commenti provocatori verso la Nato e una nota influencer italiana. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali, mentre l’uomo è stato portato in carcere per le operazioni di convalida.

Modena, 19 maggio 2026 – Non solo le mail all'università contro i cristiani: "Salim el Koudri ha contattato basi Nato per chiedere com'è il menu e per informarsi su come sarebbe arruolarsi". In uno dei suoi account sui social " attacca quelli che fanno soldi immeritatamente, c'è un post contro Chiara Ferragni, ma sono tutte cose che non segnano un percorso logico dentro cui trovare spiegazione, ma che dimostrano il vero disagio che lo attraversava". lo dice Fausto Giannelli, legale del 31enne che sabato a Modena si è gettato a tutta velocità con la sua auto sulla folla ferendo otto persone, prima dell'udienza di convalida. “Ho sbagliato tutto nella vita” ha dichiarato ieri Salim El Koudri al proprio avvocato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diretta Modena oggi, deliri di Salim anche contro la Nato e Chiara Ferragni. In carcere l'udienza per la convalida del fermo

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