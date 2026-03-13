Processo Petrolini procura chiede 26 anni di carcere per Chiara | Due omicidi premeditati neonati sepolti con lucidità

Inizia oggi il processo a carico di Chiara, accusata di aver commesso due omicidi premeditati e di aver sepolto neonati, con l'intenzione di nascondere le prove. La procura ha richiesto una condanna a 26 anni di carcere, sostenendo che Chiara abbia agito con lucidità e pianificazione in entrambi i casi. La vicenda riguarda le accuse di omicidio e occultamento di cadaveri.

Secondo l'accusa Chiara deve essere riconosciuta colpevole di tutti i reati contestati: due omicidi premeditati e due episodi di soppressione di cadavere La procura di Parma ha chiesto 26 anni di carcere per Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver ucciso e sepolto in giardino i suoi due. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Processo Petrolini, procura chiede 26 anni di carcere per Chiara: "Due omicidi premeditati, neonati sepolti con lucidità" Articoli correlati Neonati sepolti, la procura ha chiesto 26 anni per Chiara PetroliniLa procura di Parma ha chiesto una condanna a 26 anni di carcere per Chiara Petrolini, la 22enne che ha ucciso e seppellito due neonati nel giardino... Neonati sepolti a Traversetolo, la Procura chiede la condanna di Chiara Petrolini a 26 anni di reclusioneLa Procura di Parma ha chiesto la condanna di Chiara Petrolini a 26 anni di reclusione , ritenendo la 22enne responsabile di tutti i reati... Processo Petrolini, la relazione: Chiara razionale e calcolatrice - Vita in diretta 22/01/2026 Tutti gli aggiornamenti su Processo Petrolini Argomenti discussi: La procura di Milano chiede il processo per Amazon e 4 suoi manager: Maxi evasione e leggi ad hoc. Neonati sepolti, la Procura chiede 26 anni per Chiara PetroliniCon le attenuanti generiche, ma equivalenti alle aggravanti. Lei in aula: 'Non sono una madre assassina' (ANSA) ... ansa.it Neonati sepolti, la Procura di Parma chiede 26 anni per Chiara PetroliniLa richiesta del procuratore Alfonso D'Avino al termine della requisitoria. Le accuse sono duplice omicidio e occultamento di cadavere ... rainews.it