Strage Modena oggi udienza convalida per El Koudri | Sono confuso non parlo Salvini | Lodava Allah su Facebook

Oggi si tiene nel pomeriggio l'udienza di convalida del fermo di Salim El Koudri, il 31enne coinvolto nell'incidente di Modena in cui un’auto ha investito diverse persone nel centro della città. Durante l'interrogatorio, l’uomo ha dichiarato di sentirsi confuso e di non essere in grado di parlare. Nel frattempo, un politico ha fatto sapere che El Koudri avrebbe lodato Allah su Facebook, mentre il suo avvocato ha riferito che il 31enne si trova in uno stato di confusione.

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Si terrà nel pomeriggio l'udienza di convalida del fermo di Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per essersi lanciato sulla folla in centro a Modena con un'auto. Ai magistrati, finora, ha deciso di non rispondere Si terrà questo pomeriggio l'udienza di convalida d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Strage Modena, oggi udienza convalida per El Koudri: "Sono confuso, non parlo", Salvini: "Lodava Allah su Facebook" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Salim El Koudri, una vita di ossessioni. I genitori: «Era pieno di rabbia» Sullo stesso argomento Salvini: ‘el Koudri inneggiava ad Allah in arabo su Facebook’Per il fatto che Salim el Koudri sia italiano “peggio mi sento”, “se va in giro col coltello in macchina, falcia la gente a 100 all’ora in centro a... Modena, Salvini: “Salim el Koudri scriveva bastardi cristiani e inneggiava ad Allah”(Adnkronos) – Salim el Koudri, il 31enne alla guida dell'auto che si è scagliato contro la folla in auto a Modena, "mandava mail scrivendo 'bastardi... Oggi pomeriggio è prevista l’udienza di convalida del fermo, attuato con le ipotesi di reato di strage e lesioni aggravate dall’uso di arma, per Salim El Koudri x.com Modena, oggi l'udienza di convalida del fermo di El KoudriSarà oggi la convalida del fermo di Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio, a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al Gip, l'indagato potrà ... ansa.it Modena, oggi udienza di convalida fermo per El Koudri. Piantedosi: No terrorismo. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Modena, oggi udienza di convalida fermo per El Koudri. Piantedosi: 'No terrorismo'. LIVE ... tg24.sky.it