Eitan Bondì in carcere per gli spari all'Anpi il 25 aprile | domani l'udienza per la convalida del fermo

Da fanpage.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eitan Bondì si trova in cella in seguito ai colpi di arma da fuoco esplosi il 25 aprile contro due attivisti dell'Anpi a Roma. Domani si terrà l'interrogatorio di garanzia per la convalida del suo fermo. L'udienza è prevista presso il tribunale della città, dove Bondì dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio. La vicenda ha suscitato attenzione nell'ambito giudiziario e tra le forze dell'ordine.

Fissato per domani l'interrogatorio di garanzia per Eitan Bondì, per il tentato omicidio di due attivisti dell'Anpi il 25 aprile a Roma. La Procura ha chiesto la convalida del carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it

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