Dimensionamento scolastico in Campania il Consiglio di Stato dà ragione al Ministero e chiude il contenzioso | Le tesi della Regione erano infondate

Il 19 maggio, il Consiglio di Stato ha comunicato di aver respinto definitivamente le richieste della Regione relative al dimensionamento scolastico in Campania, confermando la posizione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La sentenza riguarda un contenzioso aperto con il TAR Campania, cui il Consiglio di Stato ha dato ragione, ritenendo infondate le tesi avanzate dalla Regione. La decisione chiude così il procedimento giudiziario iniziato sul tema.

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