Dimensionamento scolastico il Consiglio di Stato boccia il ricorso presentato dalla Regione Umbria

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Regione Umbria sul dimensionamento scolastico, definendolo inammissibile per motivi procedurali. La decisione si basa su una valutazione formale del procedimento seguito dalla Regione nella presentazione del ricorso. La sentenza chiude così la vicenda giudiziaria legata alle questioni di organizzazione scolastica nella regione.

L'atto è stato dichiarato "inammissibile per motivi procedurali". Barcaioli: "Continueremo a lottare" Il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso presentato dalla Regione Umbria contro il dimensionamento scolastico perchè ritenuto “inammissibile per motivi procedurali". Dissenso è stato espresso dall'assessore Fabio Barcaioli che parla di un "procedimento non chiuso". In merito all'inammissibilità del ricorso presentato dalla Regione, l'assessore parla di come sia "sorprendente" il fatto che "stia circolando un parere del Consiglio di Stato che non affronta la sostanza della questione, ma si limita a valutare aspetti formali o procedurali". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Scuole, accorpamenti: per il Consiglio di Stato inammissibile il ricorso della Regionedi Daniele Bovi Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è incompatibile con il rito speciale collegato all’attuazione delle opere finanziate con il Pnrr. È essenzialmente questo il cuo ... umbria24.it

