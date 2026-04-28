Diga monte Cotugno diga Pappadai e l’asimmetria idrica Punto di vista dalla Basilicata

Una situazione di disparità tra le dighe di Monte Cotugno e Pappadai viene descritta come una realtà a senso unico. Mentre la prima si svuota regolarmente, la seconda sembra beneficiare di un flusso costante e abbondante. Questo squilibrio ha attirato l’attenzione di alcuni osservatori, che evidenziano come le dinamiche idriche siano gestite in modo diverso tra le due strutture. La questione riguarda soprattutto le modalità di sversamento e le conseguenze di questa differenza.

Di Nino Sangerardi: “Monte Cotugno sversa, Pappadai festeggia: l’asimmetria idrica che si racconta a convenienza. In Basilicata l’acqua manca, e con essa manca anche il modo in cui viene raccontata. Nel sistema idrico del Mezzogiorno non si muovono solo flussi d’acqua: si muovono anche narrazioni. E queste, sempre più spesso, vengono piegate alle convenienze territoriali e politiche del momento. Si enfatizza ciò che funziona dove conviene comunicarlo, e si attenua — fino al silenzio — ciò che invece rappresenta una criticità”. È quanto rileva Pietro Simonetti, esponente del Centro Studi e Ricerche Economiche e Sociali (Cseres), a fronte della situazione idrrica delle dighe e delle sorgenti di Basilicata Puglia e Irpinia.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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