A Gubbio, il dibattito sui grandi impianti eolici industriali continua a occupare spazio nel dibattito cittadino. Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, si è discusso della possibilità di indire un referendum consultivo rivolto ai residenti. La questione riguarda la realizzazione di parchi eolici sul territorio e rimane al centro dell’attenzione locale.

La realizzazione di grandi parchi eolici sul territorio di Gubbio tiene ancora banco in città. Ne ha parlato anche il Consiglio comunale nel corso della sua ultima seduta, in cui è stato votato anche il possibile ricorso a un referendum consultivo tra i cittadini. Il Consiglio comunale, consapevole che la competenza finale non è dell’ente locale, ha comunque scelto di inserire questa ipotesi all’interno di una mozione approvata quasi all’unanimità con l’obiettivo di favorire partecipazione e consapevolezza pubblica su un tema che sta animando il confronto nella comunità e che potrebbe influire in maniera importante sul paesaggio. Il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Impianti eolici industriali. Spunta il referendum consultivo tra i cittadini

