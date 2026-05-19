La maggioranza ha deciso di non procedere con il taglio del 5% alla difesa, seguendo le indicazioni di Palazzo Chigi. La decisione è stata presa senza consultare pubblicamente i parlamentari coinvolti e senza chiarire le ragioni di questa scelta. Restano aperte le domande sul motivo per cui il governo abbia imposto questa modifica e chi abbia effettivamente deciso di eliminare l’obiettivo di spesa fissato al 5%. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensioni tra le istituzioni e le forze politiche coinvolte.

? Domande chiave Perché Palazzo Chigi ha imposto il cambio di rotta ai parlamentari?. Chi ha deciso di cancellare l'obiettivo della spesa al 5%?. Come influirà questa decisione sulla gestione della sicurezza energetica nazionale?. Quali sono le conseguenze del rientro della maggioranza sugli impegni NATO?.? In Breve Giuseppe Conte e Francesco Boccia criticano il cambio di rotta dei gruppi di maggioranza.. L'originale punto otto prevedeva il calcolo della spesa energetica nel budget della difesa.. La mozione modificata ferma gli obiettivi di spesa al livello del 2 per cento.. Il provvedimento coinvolgeva i capigruppo di FdI, Lega, FI e il partito Cd'I. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa, stop al taglio del 5%: la maggioranza segue Palazzo Chigi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ENG SUB | PVVersatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation

Sullo stesso argomento

Auto sui pedoni a Modena, Palazzo Chigi: Meloni segue con la massima attenzione l’accadutoRoma, 16 maggio 2026 – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con la massima attenzione quanto accaduto a Modena, dove un’auto a folle...

Carburanti, fonti Palazzo Chigi: taglio accise fino al 22 maggio, decreto nei prossimi giorni(Adnkronos) – Il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei ministri per tre settimane, ha validità fino al 22 maggio e sarà...

Caos spese Nato, il centrodestra ritira la mozione: lo stop da Palazzo ChigiIl centrodestra presenta e poi ritira una mozione in Senato per rivedere al ribasso le spese militari Nato. A quanto apprende Fanpage.it dietro la versione ufficiale del rinvio si celerebbe il veto di ... fanpage.it

Difesa, nomine ed energia. Vertici, rinvii, tensioni a palazzo ChigiMeloni convoca Tajani e Salvini per risolvere l'impasse sulle nomine. Slitta il Cdm, l'avviso del titolare della difesa al Mef: Ho mandato due ... huffingtonpost.it