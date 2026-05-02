Carburanti fonti Palazzo Chigi | taglio accise fino al 22 maggio decreto nei prossimi giorni

Il Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino al 22 maggio, estendendo la misura di tre settimane rispetto alla scadenza precedente. La proroga sarà attuata attraverso due decreti distinti, a causa di questioni procedurali. Nei prossimi giorni dovrebbe essere approvato il decreto che formalizza questa estensione, portando avanti le misure di sostegno nel settore dei carburanti.

(Adnkronos) – Il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei ministri per tre settimane, ha validità fino al 22 maggio e sarà attuato con due provvedimenti distinti per ragioni procedurali. Come precisano fonti di Palazzo Chigi, il primo decreto è stato adottato venerdì. Il secondo intervento arriverà nei prossimi giorni, non appena sarà quantificata la disponibilità di risorse derivanti dall’extragettito Iva sui carburanti, attesa entro circa dieci giorni. Si tratterà di un decreto ministeriale che estenderà la riduzione delle accise fino al 22 maggio, coprendo complessivamente 21 giorni, così come precisato nella relazione illustrativa al decreto legge.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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