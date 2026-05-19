Difesa Juve a rischio rivoluzione | non solo Bremer in estate potrebbe partire chiunque
La difesa della Juventus potrebbe subire cambiamenti significativi durante la prossima sessione di mercato estiva. Oltre a un difensore centrale già noto, ci sono possibilità che altri membri della linea difensiva vengano trasferiti o lasciino il club. La situazione attuale lascia intendere che molte posizioni potrebbero essere soggette a modifiche, con diversi giocatori potenzialmente in uscita. La società sta monitorando attentamente le opzioni per ristrutturare il reparto difensivo in vista della prossima stagione.
di Mauro Munno Difesa Juve a rischio rivoluzione: non solo Bremer, in estate possono partire quasi tutti. Moltissimi giocatori in discussione. Una difesa in alto mare: è questa la fotografia della retroguardia della Juventus in vista della prossima sessione di mercato estivo. Con l’ addio più che possibile di Gleison Bremer, l’intero pacchetto arretrato a disposizione di Luciano Spalletti si trova clamorosamente in discussione. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata A partire dai pali, dove Michele Di Gregorio è ormai diretto verso l’uscita poiché giudicato non all’altezza delle garanzie richieste a un portiere bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Sullo stesso argomento
Bremer Juve e quel mal di pancia: aspettava una chiamata per il rinnovo, in estate potrebbe anche partire. Retroscenadi Luca FiorettiBremer Juve, la dirigenza valuta il futuro del forte difensore tra la delusione per il mancato rinnovo e la possibile cessione estiva...
Bremer Juve: la speranza è che in estate nessuno paghi la clausola ma se dovesse partire… I possibili scenari e i sostitutidi Luca FiorettiBremer Juve, la dirigenza valuta i possibili sostituti nel caso in cui in estate venisse pagata la clausola rescissoria del...
MILAN E JUVE A RISCHIO CHAMPIONS, CHIVU SI CAMBIA, INTER PIÙ EUROPEA CON DIFESA A 4 E IL SOGNO NICO PAZ, ADDETTI AGLI ARBITRI CONVOCATI IN PROCURA MA QUALCUNO PARLA SOLO DI SCHENONE! Martedi' 5 maggio 2026 #rass facebook
Milan e Juve rischio Champions. La Gazzetta in apertura: Vi giocate le stelle x.com
Juve trova un sostituto per Cambiaso? reddit