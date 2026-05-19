Difesa Juve a rischio rivoluzione | non solo Bremer in estate potrebbe partire chiunque

Da juventusnews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La difesa della Juventus potrebbe subire cambiamenti significativi durante la prossima sessione di mercato estiva. Oltre a un difensore centrale già noto, ci sono possibilità che altri membri della linea difensiva vengano trasferiti o lasciino il club. La situazione attuale lascia intendere che molte posizioni potrebbero essere soggette a modifiche, con diversi giocatori potenzialmente in uscita. La società sta monitorando attentamente le opzioni per ristrutturare il reparto difensivo in vista della prossima stagione.

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di Mauro Munno Difesa Juve a rischio rivoluzione: non solo Bremer, in estate possono partire quasi tutti. Moltissimi giocatori in discussione. Una  difesa in alto mare: è questa la fotografia della retroguardia della  Juventus  in vista della prossima sessione di mercato estivo. Con l’ addio più che possibile di Gleison Bremer, l’intero pacchetto arretrato a disposizione di  Luciano Spalletti  si trova clamorosamente in discussione. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata A partire dai pali, dove  Michele Di Gregorio  è ormai diretto verso l’uscita poiché giudicato non all’altezza delle garanzie richieste a un portiere bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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