Estorsioni ordinate dal carcere ' senza controllo' | Così le mafie comandano anche dietro le sbarre

Da foggiatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi sono state segnalate diverse situazioni di estorsione provenienti da carceri di varie regioni italiane, tra cui Puglia, Campania, Sicilia e Calabria. In alcuni casi, gli imprenditori locali hanno subito richieste di denaro attraverso minacce, mentre le attività criminali continuano a essere coordinate dall’interno delle strutture detentive. Questi episodi evidenziano come le mafie riescano a mantenere il controllo e impartire ordini anche da dietro le sbarre.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“L’estorsione dal carcere di Foggia contro imprenditori foggiani, purtroppo, non è un’eccezione. Con sempre maggiore frequenza da carceri pugliesi, campane, siciliane e calabresi si continua a svolgere attività criminali con estorsioni e minacce. È questa solo la punta dell’iceberg dell’emergenza.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

‘Ndrangheta, così i boss dietro le sbarre ordinavano le estorsioni: l’indagine arriva a TerniChiusa l’inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro sul traffico di telefonini all'interno del carcere.

“Le mafie comandano dal carcere: il Governo e l’Amministrazione Penitenziaria incapaci di garantire la sicurezza dei cittadini oltre ogni ragionevole dubbio”"Le mafie comandano dal carcere: il Governo e l’Amministrazione Penitenziaria incapaci di garantire la sicurezza dei cittadini oltre ogni ragionevole...

Argomenti più discussi: La mafia impera a Foggia, lo Stato risponde all'egemonia del pizzo e della violenza: 21 arresti in tre operazioni; Mafia ed estorsioni, 21 arresti nel foggiano; Omicidi ed estorsioni a Foggia, eseguite 18 misure cautelari; Maxi operazione antimafia tra Foggia e Gargano: arresti per estorsioni, duplice omicidio e tentato triplice delitto.

estorsioni ordinate dal carcere«Estorsioni dal carcere tramite i social», l'incredibile serie di arresti a Foggia nel blitz dell'antimafiaMaxi operazione antimafia portata a termine a Foggia, dove 18 persone, affiliate a clan mafiosi locali sono stati arrestati dalle forze dell'ordine in seguito a molteplici estorsioni ... corriereadriatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web