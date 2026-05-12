Estorsioni ordinate dal carcere ' senza controllo' | Così le mafie comandano anche dietro le sbarre

Negli ultimi mesi sono state segnalate diverse situazioni di estorsione provenienti da carceri di varie regioni italiane, tra cui Puglia, Campania, Sicilia e Calabria. In alcuni casi, gli imprenditori locali hanno subito richieste di denaro attraverso minacce, mentre le attività criminali continuano a essere coordinate dall’interno delle strutture detentive. Questi episodi evidenziano come le mafie riescano a mantenere il controllo e impartire ordini anche da dietro le sbarre.

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