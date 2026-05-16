Dieci anni senza Pannella | passione politica e lotte fuori dagli schemi
Sono passati dieci anni dalla scomparsa di un politico che ha lasciato un segno nel panorama nazionale. Durante la sua carriera, si distinse per essere un leader di partito che adottò approcci innovativi e spesso non convenzionali nel comunicare e nel trattare le questioni pubbliche. La sua figura rappresentò un esempio di impegno passionale e di battaglie spesso considerate fuori dagli schemi del sistema politico. La sua presenza continuano a ricordarla come un punto di riferimento per le modalità di fare politica.
Adriano Celentano, in una tribuna elettorale del 1994, elogiò il suo ruolo di“spia del popolo” contro le “malefatte della partitocrazia”. Per Vasco Rossi era il suo “alter ego politico” e per Pierpaolo Pasoli addirittura “uno scandalo inintegrabile”. Eppure, a dici anni dalla scomparsa diMarco Pannella, le parole sembrano non poter descrivere appieno una delle figurepiù rivoluzionarie della storia politica italiana. Nella sua lunga vita, Pannella interpretò molti ruoli tutti insieme, ma quello che senza dubbio gli riuscì meglio fu illeader di partito fuori dagli schemi, capace di rivoluzionare profondamente il modo di comunicare e di occuparsi della cosa pubblica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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