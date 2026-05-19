Dieci anni senza Marco Pannella Mattarella | Impresso segno in storia Repubblica

Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, figura di rilievo nel panorama politico italiano. Il leader storico del Partito Radicale è deceduto il 19 maggio 2016 a Roma, all’età di 86 anni. La sua morte ha suscitato numerosi commenti e ricordi tra esponenti politici e cittadini, che hanno ricordato il suo ruolo nella storia della Repubblica e il segno che ha lasciato nel panorama politico e sociale del paese.

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Dieci anni fa moriva Marco Pannella. Lo storico leader del Partito Radicale è morto il 19 maggio 2016 a Roma all’età di 86 anni. Il divorzio, l’ aborto, i diritti civili, le condizioni delle carceri, la giustizia giusta, il garantismo, l’attenzione ai diritti umani nel mondo: queste solo alcune delle battaglie che ha combattuto nel corso della sua carriera politica, caratterizzata anche dalla protesta non violenta con scioperi della fame e della sete. Per ricordarlo a Roma, in piazza Capranica, i Radicali hanno organizzato una maratona oratoria, a cui partecipano tra gli altri il leader di Azione, Carlo Calenda, il segretario di +Europa, Riccardo Magi, Stefania Craxi ed Enrico Costa di Forza Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dieci anni senza Marco Pannella, Mattarella: “Impresso segno in storia Repubblica” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Dieci anni senza Marco Pannella Dieci anni senza Marco Pannella, +Europa chiede al Comune uno spazio pubblico cittadino in sua memoriaANCONA – Uno spazio pubblico cittadino intitolato a Marco Pannella, storico leader del Partito Radicale scomparso 10 anni fa. Dieci anni senza Marco Pannella. In un tempo che rifiuta il sacrificio, il rendere sacro, resta l’idea di consumarsi liberamente per qualcosa di più grande di sé. Viva Marco Giacinto Pannella, viva chi ci ha insegnato come si vuole bene alla democrazia. #Pan x.com Dieci anni fa moriva Marco Pannella, l'omaggio di 'Nessuno tocchi Caino' per ricordarloOggi, 19 maggio 2026, ricorre il decennale dalla morte di Marco Pannella. 'Nessuno tocchi Caino' celebra la ricorrenza, anche simbolicamente, con la decisione di stabilire la sua nuova sede a Roma in ... adnkronos.com Marco Pannella, 10 anni senza il leader radicale che a Roma fece politica con il corpo e con la voceDieci anni dopo la morte, Roma ricorda Marco Pannella: leader radicale, protagonista dei diritti civili e della politica italiana ... romait.it