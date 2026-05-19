Dieci anni fa moriva Marco Pannella | a Chieti la proposta di intitolare una piazza a suo nome

A dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, figura di rilievo del panorama politico italiano, si è diffusa a Chieti una proposta per dedicare una piazza al leader dei Radicali. La proposta è stata avanzata in occasione dell’anniversario della sua morte e riguarda l’intitolazione di un’area urbana in suo onore. La proposta ha coinvolto alcune forze politiche e cittadini che hanno manifestato interesse a ricordare la figura di Pannella attraverso questa iniziativa.

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