Dieci anni fa moriva Marco Pannella | a Chieti la proposta di intitolare una piazza a suo nome
A dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, figura di rilievo del panorama politico italiano, si è diffusa a Chieti una proposta per dedicare una piazza al leader dei Radicali. La proposta è stata avanzata in occasione dell’anniversario della sua morte e riguarda l’intitolazione di un’area urbana in suo onore. La proposta ha coinvolto alcune forze politiche e cittadini che hanno manifestato interesse a ricordare la figura di Pannella attraverso questa iniziativa.
Nel giorno del decimo anniversario dalla scomparsa del teramano Marco Pannella, leader dei Radicali, anche a Chieti si fa strada la proposta di intitolare una piazza a suo nome.A lanciarla è il candidato sindaco Giovanni Legnini cogliendo l'occasione per ricordare la figura di Pannella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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