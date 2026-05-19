Diabete ansia malattie respiratorie | al Quarticciolo ci si ammala sempre di più

Da romatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere di Roma si registra un aumento delle malattie, tra cui diabete, ansia e problemi respiratori, con una crescita più consistente rispetto ad altre zone della città. La percentuale di persone che soffrono di depressione nel quartiere è del 68% superiore alla media romana. Inoltre, il rischio di sviluppare diabete è del 21% più elevato rispetto alla media complessiva della Capitale. Nonostante le promesse di investimenti, la salute dei residenti continua a peggiorare.

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Nel quartiere di Roma in cui tutti promettono investimenti per migliorare la vita dei residenti, il rischio di ammalarsi di depressione è del 68% più alto rispetto al resto della Capitale, per il diabete è del 21% sopra la media romana. Mentre per la Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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