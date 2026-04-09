La mappa dei tumori in Toscana Le zone dove ci si ammala e si muore di più Il quadro su Firenze

In Toscana, si stimano oltre 200.000 persone che nel corso della vita hanno ricevuto una diagnosi di tumore. La regione presenta aree con incidenza e mortalità più elevata, con particolare attenzione alle zone di Firenze. La mappa dei tumori evidenzia differenze territoriali nei tassi di ammalarsi e di decesso, offrendo un quadro dettagliato sui luoghi in cui i casi sono più numerosi.

Più di 200mila. È il numero di persone che vivono in Toscana e che si stima abbiano avuto una diagnosi di tumore nel corso della loro vita. Circa il 6 per cento degli abitanti dell’intera regione. Ma chi viene colpito? E quali sono le zone dove si registrano più tumori e perché? Dati alla mano e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Siamo tra le 10 province in cui si muore di più sul lavoro: la mappa dei settori più letaliSi continua a morire sul lavoro, giorno dopo giorno, come se la sicurezza fosse ancora un optional e non un diritto fondamentale.

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Toscana. Pronti 4,4 milioni per la ricerca sui tumoriÈ dal 2007 che la Regione indice bandi per progetti di ricerca in campo oncologico. Ad oggi sono stati finanziati 84 progetti per un totale di 11.473.000 euro. A valutare i progetti sarà l'ISAB ... quotidianosanita.it

Il Collegio Alla Querce, parte dell'Auberge Collection, occupa una villa del XVI secolo un tempo collegio e offre viste sulla campagna toscana e sul centro storico. x.com

Con questo provvedimento, la Sardegna si allinea alle esperienze già avviate in Puglia e Toscana. La presidente sarda Alessandra Todde (M5s): «Un passo concreto per garantire dignità» - facebook.com facebook