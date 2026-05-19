Di Terlizzi è il nuovo ad del gruppo bancario Ifigest

Il gruppo bancario Ifigest ha annunciato la nomina del suo nuovo amministratore delegato. La scelta è ricaduta su Flavio Di Terlizzi, un manager con una lunga esperienza nel settore. La sua designazione è stata comunicata ufficialmente dall’azienda senza ulteriori dettagli sui termini del contratto o sui progetti futuri. La notizia arriva in un momento di cambiamenti all’interno dell’istituto, che si prepara a nuove strategie operative. La società non ha ancora rilasciato commenti aggiuntivi sulla nomina.

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