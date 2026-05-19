Di Terlizzi è il nuovo ad del gruppo bancario Ifigest

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo bancario Ifigest ha annunciato la nomina del suo nuovo amministratore delegato. La scelta è ricaduta su Flavio Di Terlizzi, un manager con una lunga esperienza nel settore. La sua designazione è stata comunicata ufficialmente dall’azienda senza ulteriori dettagli sui termini del contratto o sui progetti futuri. La notizia arriva in un momento di cambiamenti all’interno dell’istituto, che si prepara a nuove strategie operative. La società non ha ancora rilasciato commenti aggiuntivi sulla nomina.

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Nuovo amministratore delegato per il gruppo bancario Ifigest. È Flavio Di Terlizzi, manager con una consolidata esperienza nel settore della finanza per le imprese e una forte competenza nello sviluppo del business, maturata nei settori della finanza societaria, delle energie rinnovabili, dei finanziamenti per grandi progetti e degli investimenti in capitale privato. Di Terlizzi, che già ricopriva il ruolo di direttore degli investimenti alternativi di L&B Capital Sgr, è stato nominato dall’assemblea degli azionisti di Ifigest, che ha approvato il bilancio 2025 e nominato il nuovo consiglio di amministrazione per il biennio 2026-2027, confermando Gianni Bizzarri alla presidenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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