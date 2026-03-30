eon apre nuovo punto vendita ad asti gruppo rafforza vicinanza a clienti e territorio

Oggi si segnala l'apertura di un nuovo punto vendita da parte di un fornitore di energia nella città di Asti. L'azienda intende aumentare la presenza nel territorio e migliorare i servizi rivolti ai clienti. La decisione avviene in un periodo caratterizzato da incertezze nel settore energetico e da una maggiore attenzione alla gestione dei consumi da parte degli utenti.

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - “In un contesto energetico segnato da incertezze e dalla crescente attenzione alla gestione consapevole dei consumi, E.On, tra i principali operatori del settore in Italia, rafforza la propria presenza sul territorio con l'apertura di un nuovo punto vendita ad Asti, con l'obiettivo di essere sempre più vicina a clienti e comunità locali, offrendo supporto concreto nella scelta delle soluzioni più adatte”. Così in una nota E.On. “Il nuovo punto vendita - prosegue E.On - nasce per offrire assistenza diretta e consulenza personalizzata, accompagnando famiglie e imprese verso scelte energetiche più sostenibili, efficienti e orientate al risparmio”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - E.On apre nuovo punto vendita ad Asti, gruppo rafforza vicinanza a clienti e territorio

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