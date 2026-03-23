Roma, 23 marzo 2026 – È stata perfezionata "la cessione del 100% del capitale di Gedi al gruppo greco Antenna ". L'annuncio (atteso) arriva dal presidente Paolo Ceretti, il quale spiega che "il cambio di proprietà è già efficace" e "segue un processo di lunga negoziazione" ringraziando i dipendenti. "Riteniamo che il passaggio della società al gruppo Antenna apra nuove prospettive per Gedi e per chi è impegnato nelle sue diverse attività", dice Ceretti. "È in questa ottica, e cioè creare le condizioni per assicurare uno sviluppo duraturo al Gruppo, accelerandone tra l'altro la transizione digitale – prosegue il presidente della società editoriale – che da parte del venditore è stata selezionata Antenna come acquirente, un gruppo industriale che fa dei media il proprio core business. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gedi venduta al gruppo greco Antenna. Nuovo ad d’Asero, Orfeo resta direttore di Repubblica

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