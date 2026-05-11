Acca Larenzia la Procura impugna il proscioglimento per i saluti romani | È apologia di fascismo
La Procura ha presentato ricorso contro il proscioglimento relativo ai saluti romani, ritenendo che si tratti di un atto di apologia di fascismo. I pubblici ministeri contestano la violazione delle leggi Mancino e Scelba, sottolineando che la decisione si basa sulla scelta di un’organizzazione politica coinvolta nel caso. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in cui si discute il rispetto o meno di norme contro i gesti e i simboli riconducibili a ideologie fasciste.
La procura di Romaha impugnato la sentenza con cui il gup lo scorso 20 febbraioaveva prosciolto 29persone, quasi tutti militanti diCasapound, indagate nell’ambito dell’inchiesta suisaluti romanidavanti all’ex sede dell’Msi di via Acca Larenzia del 7 gennaio 2024. A presentare appello è stata anchel’Anpi, parte civile nel procedimento e rappresentata dall’avvocato Emilio Ricci. I pm contestano laviolazione delle leggi Mancino e Scelba, alla luce del deposito, nell’aprile del 2024, delle motivazioni da parte delle Sezioni Unite della Cassazione che erano intervenute sulla questione del saluto romano. Al contrario, per il gup che ha prosciolto...🔗 Leggi su Ildifforme.it
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