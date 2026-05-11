Acca Larenzia la Procura impugna il proscioglimento per i saluti romani | È apologia di fascismo

La Procura ha presentato ricorso contro il proscioglimento relativo ai saluti romani, ritenendo che si tratti di un atto di apologia di fascismo. I pubblici ministeri contestano la violazione delle leggi Mancino e Scelba, sottolineando che la decisione si basa sulla scelta di un’organizzazione politica coinvolta nel caso. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in cui si discute il rispetto o meno di norme contro i gesti e i simboli riconducibili a ideologie fasciste.

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