Tragedia sfiorata per uno scherzo a Stornara | presi 7 ragazzini

Sette ragazzi tra i 13 e i 15 anni sono stati identificati dalle forze dell'ordine in relazione a un incidente avvenuto a Stornara. Un uomo di 35 anni è stato sbalzato dal suo monopattino a causa di un cavo della corrente teso, gesto attribuito a uno scherzo o alla noia dei giovani. L'episodio avrebbe potuto avere conseguenze gravi, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sette minorenni, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, sono stati individuati dalle forze dell'ordine come responsabili dell'incidente che poteva costare la vita ad un 35enne di Stornara, sbalzato dal suo monopattino per la presenza di un cavo della corrente teso - per scherzo, per noia o per una.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Choc a Stornara, sbalzato dal monopattino da un cavo teso in strada: "Il vostro 'scherzo' poteva uccidermi"Ignoti tendono un filo della corrente da un capo all'altro della strada e un uomo in monopattino, imbattendosi contro l'invisibile ostacolo, è stato... Esplode uno pneumatico, tragedia sfiorata in officina. Ferite gravi per un 54ennePoteva trasformarsi in una tragedia l'infortunio sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 9 febbraio a San Felice sul Panaro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cade dal quarto piano dell'albergo, tragedia sfiorata per uno studente in gita scolastica; Tragedia sfiorata per la frana a Petacciato: salvi per miracolo padre e figlio di Mozzo; Tragedia sfiorata a Medole. Auto in fiamme nel fosso: salvi madre e figlio di due anni; Tragedia sfiorata sulla Sassari-Alghero, le immagini riprese dalla Dash cam. Ponte di Legno, studente in gita cade dal quarto piano dell’hotel: salvo per miracoloTragedia sfiorata, venerdì sera, in un hotel del Tonale. Uno studente di 18 anni - di origine belga - è infatti caduto dal quarto piano di un albergo di ... bsnews.it Tragedia sfiorata in centro a Roma, una lastra cade da ponteggio della chiesa di Sant’IgnazioTragedia sfiorata in centro a Roma, una lastra cade da ponteggio della chiesa di Sant'Ignazio Leggi tutto su Agenzia Nova ... agenzianova.com Le fiamme e la paura. Tragedia sfiorata - facebook.com facebook