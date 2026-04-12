Allarme in montagna ma è uno scherzo | mobilitati i soccorsi denunciati in quattro

Nella giornata di ieri si è scatenato un allarme in zona montana, con i soccorsi mobilitati per una possibile emergenza. Tuttavia, si è poi scoperto che si trattava di uno scherzo, che ha portato alla denuncia di quattro persone per procurato allarme. Oltre alle accuse, potrebbero esserci anche richieste di risarcimento per i costi sostenuti durante l’intervento di soccorso.

Alla fine, il conto è arrivato: una denuncia per procurato allarme e la prospettiva di dover rispondere anche dei costi di un intervento di soccorso imponente. Si è chiusa così la giornata di quattro giovani sui 25 anni, arrivati dal mantovano per trascorrere qualche ora al Parco delle Fucine di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Salvati quattro escursionisti bloccati dalla neve in montagna: unoQuattro giovani escursionisti romani, tra i 22 e i 23 anni, sono stati tratti in salvo nella notte tra sabato e domenica sulla Maiella, dopo essere... Valanga a Livigno: soccorsi mobilitati nella zona del Carosello 3000Livigno (Sondrio), 17 febbraio 2026 – Un’altra valanga sulle montagne della provincia di Sondrio.