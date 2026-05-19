Denuncia gli abusi sessuali durante l' esame di terza media | condannato il cugino di 38 anni
Durante l'esame di terza media, una ragazza ha denunciato di essere stata vittima di abusi sessuali da parte del cugino, di 38 anni. La vicenda ha avuto inizio quando la giovane aveva solo 10 anni, momento in cui il parente avrebbe commesso le prime molestie. Dopo alcuni anni, la ragazza ha deciso di parlare e ha riferito quanto accaduto nel corso dell'esame. Le autorità hanno avviato un procedimento legale, che si è concluso con la condanna dell'uomo.
Aveva soltanto 10 anni quando il cugino, molto più grande di lei, l'ha molestata. Ma ha trovato il coraggio di raccontare tutto soltanto alcuni anni più tardi, durante l'esame di terza media. La denuncia di una ragazzina di Parma ha portato adesso alla condanna dell'uomo, oggi 38enne, che ha. 🔗 Leggi su Today.it
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TW: SA — Io (25 F) sono stata vittima di abusi sessuali da parte del cugino del mio ragazzo (26 M) diversi anni fa. Come affronteresti questa situazione? reddit