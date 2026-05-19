Bimba di 10 anni denuncia molestie nel tema d' esame delle medie | condannato il cugino di 38 anni

Durante un esame di terza media, una bambina di 10 anni ha riferito di essere stata molestata dal cugino di 38 anni. La denuncia è stata presentata alle autorità, che hanno avviato le indagini. La bambina ha fornito dettagli sulla presunta molestia, portando all'apertura di un procedimento legale contro il cugino. In seguito, quest'ultimo è stato condannato in via definitiva per i fatti contestati. La vicenda ha suscitato attenzione nel pubblico e nelle istituzioni.

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Una bambina di 10 anni ha confessato all'esame di terza media che il cugino di 38 anni l'aveva molestata. L'uomo, secondo quanto riporta la Gazzetta di Parma, ha patteggiato un anno per violenza sessuale. La bimba è riuscita a parlare della violenza subita dopo un percorso di educazione affettiva. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video from mayors daughter to hotel maid! hes back to haunt me for a love i never had. Sullo stesso argomento Genova, denuncia il fidanzato dopo 15 anni di botte e minacce, lui continua a perseguitarla e viene condannato a tre anniA lungo ha continuato a pensare che quell’uomo ben più grande di lei fosse l'amore della sua vita, nonostante fosse violento e ossessivo nel... Ho una bimba di 10 mesi, ma volevo un parere su quando è il momento migliore per darle una bambola? reddit #Genova È stata estubata e non è più sedata la bambina di 6 anni sopravvissuta alla tragedia di #Catanzaro. Lo comunica l'ospedale Gaslini dove la piccola è stata trasferita dopo il suicidio della madre, che si è gettata dal balcone con i 3 figli. Nell'impatto, x.com Ostia, bimba di 7 anni smette di respirare: salvata dai poliziotti durante la corsa verso il GrassiGli agenti si trovavano nella zona di via delle Azzorre per un altro servizio. Notata la madre della piccola in panico, sono intervenuti ... romatoday.it Violento incidente nel Porsche Cayenne: corsa in ospedale per bimba di 10 anniGRICIGNANO D’AVERSA – Paura nel pomeriggio di oggi a Gricignano d’Aversa, dove una bambina di circa 10 anni è rimasta seriamente ferita in un incidente stradale. Il fatto è accaduto in via della Stazi ... casertace.net