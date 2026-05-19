Un uomo di 38 anni è stato condannato dopo che un suo cugino ha denunciato molestie compiute durante un tema d'esame alle medie. Le violenze sarebbero avvenute quando il ragazzo aveva dieci anni e sono state poi raccontate anche davanti alla commissione scolastica. La denuncia è stata presentata alcuni anni dopo i fatti, che sono stati ricostruiti nel corso del procedimento giudiziario. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e portato alla condanna dell’imputato.

Molestata dal cugino, a dieci anni, per poi confessarlo diverso tempo dopo nel tema dell'esame di terza media. La denuncia della ragazzina ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare un anno per violenza sessuale. La ragazza ha svelato il suo segreto nella prova di italiano, poi è riuscita a parlarne anche davanti alla commissione esaminatrice: "Quando avevo dieci anni, mio cugino di trent'anni mi si è avvicinato e mi ha toccato in tutte le parti possibili". Lo scrive la Gazzetta di Parma., Il coraggio e il percorso - Dopo gli abusi subiti ha trovato la forza per raccontare. E' stato "W l'amore", un percorso di educazione affettiva e sessuale, a indicarle la strada da seguire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Parma, denuncia molestie nel tema d'esame alle medie: condannato cugino 38enne

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