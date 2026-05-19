Demon Slayer | annunciato un nuovo capitolo animato speciale prima del secondo capitolo al cinema

È stato annunciato un nuovo capitolo animato speciale di Demon Slayer, che verrà rilasciato prima dell’uscita del secondo capitolo della trilogia cinematografica di Ufotable. La seconda parte del progetto cinematografico, prevista per il 2027, rimane distante, ma il franchise continua a proporre contenuti per i fan. Questa novità si inserisce nel calendario di uscite legate alla serie, mantenendo alta l’attenzione sulla saga. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sui dettagli del nuovo episodio speciale.

Il secondo capitolo della trilogia cinematografica di Ufotable è ancora lontanissimo (se ne riparlerà nel 2027), ma il franchise non lascia a bocca asciutta i fan. In arrivo un'edizione speciale legata all'addestramento dei Pilastri. La marcia trionfale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba non si ferma, anche se i ritmi di produzione della trilogia cinematografica dell'Infinity Castle stanno mettendo a dura prova la pazienza degli appassionati. A quasi un anno dal debutto della prima pellicola nelle sale giapponesi, lo studio Ufotable ha annunciato un rilascio speciale per colmare il vuoto in attesa del secondo atto, sfruttando un formato decisamente inedito per la serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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DEMON SLAYER Sunrise Countdown Arc | FAN ANIMATION | Episode 6

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