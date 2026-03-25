Torna La Foresta di Wudz | Francesca Mannocchi Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo protagonisti del secondo capitolo

A Arezzo si svolge il secondo capitolo de “La Foresta di Wudz”, un evento culturale ideato da Wudz Edizioni con la collaborazione di Rosy Boa e Woodworm. La manifestazione coinvolge figure come Francesca Mannocchi, Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo, e unisce libri, arte e musica in un progetto che esplora vari linguaggi artistici contemporanei. La manifestazione prosegue nel calendario culturale della città.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Prosegue ad Arezzo il percorso de La Foresta di Wudz, il format culturale ideato da Wudz Edizioni, in collaborazione con Rosy Boa e Woodworm, che intreccia libri, arte e musica in un ecosistema di linguaggi e visioni contemporanee. Sabato 4 aprile, negli spazi del Rosy Boa (via Cesalpino 29), protagonisti del secondo capitolo saranno Francesca Mannocchi, Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini, in una nuova serata che mette al centro il dialogo tra narrazione, arti visive e suono. L’ingresso è libero. La serata sarà inoltre dedicata alla memoria di Gabriele Gatti, figura di riferimento per la vita culturale, politica e musicale del territorio, prematuramente scomparso nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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