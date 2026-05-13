Carini Gallina | Pronti a risanare i conti del Comune con il supporto di Cateno De Luca
Il rappresentante di un gruppo politico ha annunciato l’intenzione di avviare un’operazione di risanamento finanziario e rilancio amministrativo per il Comune di Carini, con il supporto di un altro esponente politico. Ha sottolineato che il Comune necessita di coraggio, competenza e visione per affrontare la situazione economica. La proposta prevede un intervento di carattere finanziario e amministrativo volto a migliorare la gestione locale.
“Carini ha bisogno di coraggio, competenza e visione. Noi siamo pronti ad avviare una grande operazione di risanamento finanziario e rilancio amministrativo. Con il supporto e l’esperienza di Cateno De Luca, che ha già dimostrato a Messina e Taormina come si possano affrontare situazioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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