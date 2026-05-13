Carini Gallina | Pronti a risanare i conti del Comune con il supporto di Cateno De Luca

Il rappresentante di un gruppo politico ha annunciato l’intenzione di avviare un’operazione di risanamento finanziario e rilancio amministrativo per il Comune di Carini, con il supporto di un altro esponente politico. Ha sottolineato che il Comune necessita di coraggio, competenza e visione per affrontare la situazione economica. La proposta prevede un intervento di carattere finanziario e amministrativo volto a migliorare la gestione locale.

“Carini ha bisogno di coraggio, competenza e visione. Noi siamo pronti ad avviare una grande operazione di risanamento finanziario e rilancio amministrativo. Con il supporto e l’esperienza di Cateno De Luca, che ha già dimostrato a Messina e Taormina come si possano affrontare situazioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Carini elezioni 2026, Cateno de luca accetta l’incarico di consulente a titolo gratuito per l’amministrazione Gallina

Carini, Gallina punta al risanaggio: De Luca consulente gratuito? Domande chiave Come influirà la consulenza di De Luca sul bilancio di Carini? Quali misure concrete prevede Gallina per ridurre le tasse locali?...

Si parla di: Carini, Gallina designa De Luca consulente gratuito per risanare il Comune.

Carini, Gallina designa De Luca consulente gratuito per risanare il ComuneYour browser does not support the video element. Carini ha bisogno di coraggio, competenza e visione. Noi siamo pronti ad avviare una grande operazione di risanamento finanziario e rilancio amministr ... blogsicilia.it

Messina, tensione alle stelle. Cateno De Luca: clima di intimidazione, pronti a raccogliere in 48 ore oltre 10.000 firmeTensione alle stelle a Messina. Sud Chiama Nord denuncia il clima di pressione e intimidazione che si sta tentando di creare attorno alla fase di presentazione e ammissione delle liste a sostegno del ... strettoweb.com