Potenza braccianti ridotti in schiavitù Tredicimila euro per un visto
A Potenza, un’indagine ha portato alla luce condizioni di sfruttamento di braccianti stranieri, costretti a lavorare fino a dodici ore al giorno con retribuzioni basse. Gli investigatori hanno scoperto che alcuni di loro avevano pagato fino a tredicimila euro per ottenere un visto d’ingresso in Italia. Le autorità stanno esaminando i dettagli della vicenda e hanno già avviato procedimenti legali contro le persone coinvolte nel presunto sistema di sfruttamento e truffa.
A Potenza, braccianti stranieri ridotti in schiavitù. Tredicimila euro per un visto per l’Italia e poi 12 ore di lavoro al giorno, con paghe irrisorie. Dodici gli arresti. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Potenza, braccianti ridotti in schiavitù. Tredicimila euro per un visto
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