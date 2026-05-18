Potenza braccianti ridotti in schiavitù Tredicimila euro per un visto

Da tv2000.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Potenza, un’indagine ha portato alla luce condizioni di sfruttamento di braccianti stranieri, costretti a lavorare fino a dodici ore al giorno con retribuzioni basse. Gli investigatori hanno scoperto che alcuni di loro avevano pagato fino a tredicimila euro per ottenere un visto d’ingresso in Italia. Le autorità stanno esaminando i dettagli della vicenda e hanno già avviato procedimenti legali contro le persone coinvolte nel presunto sistema di sfruttamento e truffa.

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A Potenza, braccianti stranieri ridotti in schiavitù. Tredicimila euro per un visto per l’Italia e poi 12 ore di lavoro al giorno, con paghe irrisorie. Dodici gli arresti. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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