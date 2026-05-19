Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile trasferimento di Daniele De Rossi al Napoli, con voci che lo vedevano vicino a cambiare club. Tuttavia, un commento di Trevisani suggerisce che il calciatore potrebbe rimanere nel suo attuale team, indicando una possibile continuità. La situazione rimane ancora da definire e le trattative tra le parti non sono state ufficialmente confermate. Restano quindi molte incognite sul futuro del centrocampista e sul suo eventuale trasferimento.

Il nome di Daniele De Rossi è finito tra quelli accostati al Napoli in caso di addio di Antonio Conte. Ma, secondo Riccardo Trevisani, il futuro dell’allenatore dovrebbe restare ancora legato al suo attuale percorso. Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, nel corso di Fontana di Trevi, il giornalista ha invitato a non dare giudizi definitivi su tecnici ancora in fase di crescita. “Siamo nel paese che ogni settimana deve dire una cosa definitiva, ma non c’è una cosa definitiva su un allenatore che allena da uno o due anni, da pochissimo. Sono allenatori che vanno formati, vanno costruiti. Quante volte ha bucato Grosso prima di fare questa annata qua? Tantissime. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Rossi-Napoli, Trevisani frena: “Secondo me rimane”

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