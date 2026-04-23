Allenatore Napoli bookmakers | favorito Italiano Novità De Rossi

In vista di un possibile cambio sulla panchina del Napoli, le scommesse dei bookmaker indicano l’allenatore italiano come il favorito. Tra le candidature circolano anche nomi noti, tra cui quello di De Rossi, che ha attirato l’attenzione nelle ultime ore. Le quote sono disponibili per chi desidera scommettere sulla possibile sostituzione di Antonio Conte, qualora decidesse di lasciare il club.

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli se dovesse andar via Antonio Conte? Ci sono le quote per giocare. I bookmaker hanno già aperto le scommesse, e il quadro che ne esce conferma quello che si sapeva: Italiano è considerato il grande favorito, davanti a Fabio Grosso tecnico del Sassuolo. Si fa largo una new entry: Daniele De Rossi romanista doc, che da sempre piace alla gente che piace. Davanti a tutti c’è Vincenzo Italiano vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis che gli fece i complimenti nello spogliatoio del San Paolo quando con il suo Spezia vinse 1-0 contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Un interesse che De Laurentiis coltiva da anni, con contatti frequenti sia ai tempi dello Spezia che della Fiorentina, e che ora potrebbe concretizzarsi con l’uscita dal Bologna.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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