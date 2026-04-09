Napoli per il dopo Conte anche Daniele De Rossi

Il Napoli sta pianificando il futuro e sta considerando diversi nomi per la panchina, tra cui anche quello di Daniele De Rossi. La squadra si sta preparando per le ultime partite di questa stagione e ha iniziato a riflettere su chi potrebbe assumere il ruolo di allenatore in vista della prossima. La decisione sul successore di Antonio Conte non è ancora ufficiale, ma si stanno analizzando varie opzioni.

Il Napoli mentre si prepara ad affrontare lo sprint finale di questa stagione, guarda già al futuro e valuta un possibile sostituto di Antonio Conte. Tra i nomi emersi, per adesso il favorito sembra essere Thiago Motta, ma restano in corsa anche Vincenzo Italiano e Daniele De Rossi. I candidati per la panchina. Dopo due stagioni sulla panchina del Napoli, Antonio Conte potrebbe lasciare il club per tornare in Nazionale. Secondo La Gazzetta Dello Sport, il nome in cima alla lista del presidente sarebbe quello di Thiago Motta, già contattato nel 2023 dopo l’addio di Luciano Spalletti, ma rifiutò l’offerta. L’ex tecnico bianconero sarebbe ora pronto per rimettersi in gioco dopo un periodo complicato. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Napoli, per il dopo Conte anche Daniele De Rossi Daniele De Rossi si trasferisce a Genova, la moglie Sarah Felberbaum: "Una nuova vita porta con sé anche qualche lacrima"La nostalgia per il marito Daniele De Rossi è un racconto che Sarah Felberbaum ha affidato a un post Instagram. De Rossi: “Col Napoli partita difficile, Conte un fuoriclasse”Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno della sua squadra contro il Napoli di Conte, match in... ADANI CONTRO ARBITRO PER IL RIGORE CONTESTATO SU DI LORENZO! NAPOLI INTER 3-1#adani #napoli #calcio Temi più discussi: De Rossi: 'Non gli abbiamo tolto ritmo'; Conte verso la Nazionale, De Laurentiis pensa al sostituto: da Motta a De Rossi, ecco i candidati; Napoli, Conte e l'Italia: emozioni azzurre; Calciomercato Napoli – Conte in Nazionale? Doppia idea per la panchina. Genoa-Sassuolo, De Rossi e Grosso: i campioni del mondo superstiti della panchina in Serie AProtagonisti a Berlino venti anni fa, anche con i rigori segnati contro la Francia, per la prima volta rivali da tecnici. Sono gli unici due azzurri del 2006 ... ilsecoloxix.it Napoli, casting per il dopo-Conte: Fabregas il sognoSecondo quanto riportato da SportMediaset , De Laurentiis intanto ha avviato un casting preliminare per la panchina del Napoli. Nulla di concreto, semplici schermaglie per non farsi trovare ... fantacalcio.it L’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato del momento del calcio italiano dopo il terzo Mondiale mancato consecutivamente Le sue parole a @skysport :“Ci sono gli insegnanti di calcio Ce n’è sempre bisogno. Per guardare al futuro bisog - facebook.com facebook In Questo Social Ne Ho Lette Tante Ma Addirittura Qualcuno Che Dubita Sull’Amore Di Daniele De Rossi Per La Sua Nostra Roma Mi Sembra Troppo Anche Meno Giù Le Mani Da Daniele De Rossi Giù Le Mani Dai Figli Più Belli Di Roma x.com