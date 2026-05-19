In un contesto di riorganizzazione tecnica, si discute di un cambio di strategia nel club calcistico, con un possibile ritorno di un ex allenatore al timone. Il riferimento è a una transizione dalla filosofia basata su un gioco più creativo a una più rigorosa e organizzata. La squadra ha recentemente ottenuto un titolo importante, consolidando la sua posizione nella massima serie. La decisione coinvolge anche aspetti di gestione e di progetto tecnico a lungo termine, senza riferimenti a nomi specifici.

Max sa già come raccogliere l'eredità di Conte. È uno che non si spaventa se il presidente parla troppo, sa stare in un'azienda C’è un momento preciso, nel calcio come nella vita, in cui bisogna smettere di inseguire i poeti e cominciare a cercare i geometri. O meglio, quelli che sanno far di conto senza perdere la poesia del saper vivere. L’addio di Antonio Conte ormai probabile ci lascia un broncio da fine amore a novanta minuti dal traguardo ma il Napoli e Napoli non dovrebbero disperarsi. De Laurentiis dovrebbe, semplicemente, fare una telefonata a Livorno. Anche perché siamo diventati un popolo strano. Negli anni, grazie alle gestioni del presidente, il palato all’ombra del Vesuvio si è affinato a tal punto da rasentare il ridicolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis, prendi Allegri. Il sarrismo è il passato, il Napoli il Palazzo l’ha bello che conquistato

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