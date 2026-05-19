De Laurentiis prendi Allegri Il sarrismo è il passato il Napoli il Palazzo l’ha bello che conquistato
In un contesto di riorganizzazione tecnica, si discute di un cambio di strategia nel club calcistico, con un possibile ritorno di un ex allenatore al timone. Il riferimento è a una transizione dalla filosofia basata su un gioco più creativo a una più rigorosa e organizzata. La squadra ha recentemente ottenuto un titolo importante, consolidando la sua posizione nella massima serie. La decisione coinvolge anche aspetti di gestione e di progetto tecnico a lungo termine, senza riferimenti a nomi specifici.
Max sa già come raccogliere l'eredità di Conte. È uno che non si spaventa se il presidente parla troppo, sa stare in un'azienda C’è un momento preciso, nel calcio come nella vita, in cui bisogna smettere di inseguire i poeti e cominciare a cercare i geometri. O meglio, quelli che sanno far di conto senza perdere la poesia del saper vivere. L’addio di Antonio Conte ormai probabile ci lascia un broncio da fine amore a novanta minuti dal traguardo ma il Napoli e Napoli non dovrebbero disperarsi. De Laurentiis dovrebbe, semplicemente, fare una telefonata a Livorno. Anche perché siamo diventati un popolo strano. Negli anni, grazie alle gestioni del presidente, il palato all’ombra del Vesuvio si è affinato a tal punto da rasentare il ridicolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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De Laurentiis, prendi Allegri. Il sarrismo è il passato, il Napoli il Palazzo l’ha bello che conquistato Max sa già come raccogliere l'eredità di Conte. È uno che non si spaventa se il presidente parla troppo, sa stare in un'azienda. Di Armando De Martino https://w facebook